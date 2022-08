Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uniper: lourde perte au 1er semestre avec le gaz russe information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Uniper publie une perte nette IFRS de plus de 12 milliards d'euros au titre des six premiers mois de l'année, largement sous l'effet de l'anticipation des pertes liées à la question du gaz, ainsi qu'un EBIT ajusté de -564 millions, contre +580 millions un an auparavant.



L'opérateur énergétique allemand explique cette dégradation principalement par la réduction des livraisons de gaz en provenance de Russie, qui le contraint, pour remplir ses contrats clients, à acheter du gaz sur le marché au comptant à des prix élevés.



'La non-récurrence des revenus d'optimisation extraordinaires due au temps extrêmement froid de la période de l'année précédente a eu un impact négatif sur le portefeuille international au cours des six premiers mois de cette année', ajoute Uniper.



Affichant un endettement économique net nettement plus élevé, notamment en raison d'un cash-flow opérationnel négatif, le groupe attend un résultat négatif sur l'ensemble de 2022. Un plan de stabilisation sera proposé à une AG extraordinaire à l'automne.





