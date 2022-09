Uniper: collabore avec Jera sur l'ammoniac propre information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 14:58

(CercleFinance.com) - JERA et Uniper collaborent pour faciliter le développement de la production initiale de 2 MTPA d'ammoniac propre, avec un potentiel d'expansion jusqu'à 8 MTPA, afin d'accélérer la production et la fourniture de carburants sans carbone en provenance des États-Unis et destinés à être utilisés aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans la grande Asie.



L'installation proposée sur la côte américaine du golfe du Mexique vise à produire de l'hydrogène et à le convertir en ammoniac propre qui sera fourni à JERA et Uniper dans le cadre d'accords de vente et d'achat à long terme, l'Europe étant le premier marché d'exportation initial, Uniper visant environ 1 MTPA d'ammoniac vert, toutes sources confondues, d'ici la fin de la décennie.



Les deux sociétés travaillent conjointement à l'optimisation de leur portefeuille de GNL. Uniper sera ainsi en mesure de fournir du GNL supplémentaire à l'Allemagne et JERA au Japon et au-delà.



' Ce projet offre une occasion unique de soutenir les efforts de décarbonisation de l'Allemagne tout en faisant progresser le développement de la technologie de l'ammoniac pour la distribution d'hydrogène et la décarbonisation industrielle ', relève Steven Winn, directeur général de JERA Americas.