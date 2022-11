Uniper accuse une perte nette de 40 milliards d'euros sur 9 mois

(AOF) - Géant allemand de l'énergie, Uniper a annoncé une perte nette record de 40 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, reflétant les pertes futures prévues à la suite de la décision de la Russie d'interrompre les approvisionnements en gaz. "Nos chiffres semestriels indiquaient déjà que cette situation avait laissé des cicatrices massives dans nos résultats financiers", a expliqué la directrice financière Tiina Tuomela, ajoutant que le plan de nationalisation était en cours de finalisation.

Selon Uniper, la perte nette a été provoquée par les 10 milliards d'euros de pertes causées par le remplacement des volumes de gaz russe sur le marché spot à des prix beaucoup plus élevés, ainsi que par 31 milliards d'euros de pertes futures liées à cette situation.

Après de très bons résultats au cours de l'année précédente, la baisse est principalement attribuable à l'activité gazière, qui est pénalisée par des coûts de remplacement élevés en raison de la réduction des livraisons de gaz en provenance de Russie entre le 14 juin et le 30 septembre 2022.

L'impact négatif de Uniper a été encore exacerbé au troisième trimestre 2022 par l'arrêt complet de toute livraison de gaz. Afin de remplir ses contrats avec ses clients, Uniper a été contraint d'acheter du gaz sur le marché au comptant à des prix élevés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.