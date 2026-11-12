Union Pacific transforme les surcharges de carburant en bénéfices tandis que ses concurrents sont à la traîne

Les surcharges de carburant de l’opérateur ferroviaire américain Union Pacific ont dopé ses bénéfices pour la deuxième période consécutive au troisième trimestre, devançant largement son principal concurrent, BNSF, dont le déficit lié au carburant pourrait dépasser le milliard de dollars cette année, selon les dernières informations communiquées aux autorités fédérales de régulation.

Basée à Omaha, Union Pacific UNP.N a perçu 131,8 millions de dollars de plus en surcharges qu’elle n’en a dépensé en carburant au cours du troisième trimestre, ce qui a fait grimper le bénéfice par action de 15 centimes. Cette manne fait suite aux 91 ,1 millions de dollars de surcharges de carburant excédentaires perçues par la compagnie ferroviaire au trimestre précédent, ajoutant 14 centimes par action au bénéfice, selon les documents déposés auprès du Surface Transportation Board (STB) et les publications financières.

Le resserrement des marchés du diesel, provoqué par les guerres en Iran et en Ukraine , a fait grimper les coûts de transport à des niveaux records et a alimenté les critiques selon lesquelles les surcharges pratiquées par certaines entreprises font inutilement grimper les coûts pour les consommateurs . Les compagnies ferroviaires sont les seules entreprises de transport américaines à déclarer à la fois leurs coûts de carburant et leurs recettes issues des surcharges de carburant aux autorités de régulation, offrant ainsi un aperçu rare de l’impact de ces surcharges sur leurs finances.

De janvier à septembre, UP a perçu 2,81 milliards de dollars de redevances destinées à couvrir les hausses du prix du carburant. Ce montant a dépassé ses coûts de carburant de 188,1 millions de dollars, selon les documents déposés auprès du STB.

« En raison des prix élevés du carburant, les recettes issues des surcharges de carburant dans l’ensemble du secteur ferroviaire ont considérablement augmenté », a déclaré l’UP dans un communiqué, ajoutant que son taux de croissance en glissement annuel était conforme à celui du secteur. Le réseau de l’UP couvre les deux tiers occidentaux des États-Unis et dispose de liaisons vers le Mexique. Parmi les clients soumis à ces surcharges figurent des détaillants, des entreprises de construction, des fabricants, ainsi que des producteurs agroalimentaires et énergétiques.

Ces surcharges supplémentaires sont imposées alors que l’UP et la BNSF, détenue par Berkshire Hathaway, s’affrontent au sujet du projet d’acquisition de Norfolk Southern par l’UP pour 85 milliards de dollars , qui donnerait naissance au premier opérateur ferroviaire couvrant l’ensemble du territoire continental américain.

En revanche, selon les documents déposés auprès du STB , les recettes issues des surcharges de la BNSF ont affiché un retard de 922,4 millions de dollars par rapport aux coûts de carburant au cours des trois premiers trimestres de 2026.

Le STB examine actuellement le projet d’acquisition de Norfolk Southern par l’UP. Une décision devrait être rendue d’ici quelques mois.

CSX et Norfolk Southern ont également fait état cette année d’excédents trimestriels de surcharges. Les dirigeants de ces compagnies ferroviaires ont déclaré que ces recettes avaient atténué la hausse des coûts de carburant au cours de leurs deuxième et troisième trimestres. Ils n’ont pas divulgué l’impact sur les bénéfices. Parmi les deux, c’est CSX qui a enregistré le plus gros excédent trimestriel de recettes provenant des surcharges, avec 61,4 millions de dollars au troisième trimestre.

La différence entre les taux de surcharge de l’UP et de la BNSF s’explique en partie par la manière dont elles les appliquent, selon le ministère américain de l’Agriculture.

L’UP commence à récupérer les coûts du carburant via des surcharges lorsque les prix atteignent 2,30 dollars le gallon. La BNSF attend quant à elle que le prix du carburant dépasse 3,25 dollars, comme l’a montré l’analyse de l’USDA.

La surcharge de carburant de l’UP pour novembre 2026 s’élève à 84 centimes par mile, contre 61 centimes pour la BNSF, selon cette analyse.

L'UP n'a pas immédiatement commenté l'analyse de l'USDA.

« SOURCE DE REVENUS »

Les surcharges de carburant constituent un outil largement accepté par les entreprises de transport pour couvrir les hausses imprévues du prix du carburant, a déclaré Ann Warner, porte-parole de la Freight Rail Customer Alliance.

Mais les entreprises de services publics membres de cette alliance, dont beaucoup sont tributaires d’un seul chemin de fer pour leurs livraisons de charbon, s’inquiètent « lorsque ces surcharges deviennent excessives et se transforment en un moyen de générer des revenus plutôt qu’en un simple moyen de récupérer les coûts », a déclaré Mme Warner.

La FRCA est membre de la "Stop the Rail Merger Coalition", qui s’oppose au projet de fusion entre l’UP et Norfolk Southern.

"Le projet de fusion attire tellement l’attention sur ce que fait ou ne fait pas l’UP. Il ne faut pas réagir de manière excessive, mais en même temps, quelque chose ne va pas", a déclaré Mme Warner.

La BNSF affirme que la fusion nuirait à la concurrence. Parallèlement, elle s’est opposée aux tentatives de l’UP visant à obtenir par assignation le témoignage de l’investisseur Warren Buffett, président émérite de Berkshire BRKa.N , âgé de 96 ans.

L’UP cherche à obtenir davantage d’informations sur une réunion qui s’est tenue en août entre M. Buffett, le directeur général de Berkshire, Greg Abel, et le directeur général de CSX Corp CSX.O , comme le révèlent des documents réglementaires. L’UP n’a pas immédiatement commenté cette démarche.

Plus tôt cette année, le directeur général de l’UP, Jim Vena, avait suscité la polémique en déclarant lors d’une conférence que la compagnie ferroviaire augmenterait de 3 à 4 % les tarifs des opposants à la fusion "pour leur donner une leçon". La société avait auparavant qualifié les propos de M. Vena de plaisanterie.