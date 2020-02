UNION FINANCIERE DE FRANCE: activité en baisse de 5% en 2019

(AOF) - L'union Financière de France (UFF) a présenté un résultat net part du groupe de 20,9 millions d'euros en 2019, soit une baisse de 80% par rapport à l'année précédente. Cela est dû à la vente en 2018 de ses participations dans PREIM. Le produit net bancaire de 202,1 millions d'euros est lui en baisse de 5% et pâtit de l'érosion des marges sur les produits financiers et l'immobilier direct. La collecte nette s'établit à 86 millions d'euros, contre 180 millions en 2018, à cause de la hausse du volume de sorties (rachats et sinistres) sur les actifs en unités de compte.

Le dividende proposé sera de 3,70 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS