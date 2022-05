Union européenne : la Commission abaisse ses prévisions de croissance

(AOF) - L'Union européenne devrait échapper à la récession en 2022 et 2023 grâce à la réouverture des économies et aux mesures de soutien prises par les Etats, indique la Commission européenne dans ses perspectives économiques du printemps. Pour autant ajoute la Commission, la guerre en Ukraine a et aura un impact négatif sur les économies des États membres en renforçant les pressions sur les prix des produits de base, en provoquant de nouvelles ruptures d'approvisionnement et en augmentant l'incertitude. Dans ce cadre, la Commission a revu à la baisse ses prévisions 2022 et 2023.

La croissance du PIB dans l'Union européenne est désormais attendue à 2,7 % en 2022 et à 2,3 % en 2023, contre 4% et 2,8 % (2,7% pour la zone euro) respectivement, dans les prévisions intermédiaires de l'hiver 2022.

La Commission a par ailleurs relevé ses prévisions d'inflation. Elle devrait atteindre 6,1% en 2022 dans la zone euro avant de retomber à 2,7% en 2023. Pour 2022, cela représente une révision à la hausse significative par rapport aux prévisions de l'hiver 2022 (3,5%).

Pour l'Union européenne, l'inflation devrait passer de 2,9% en 2021 à 6,8% en 2022 puis retomber à 3,2% en 2023.