Union européenne : hausse de l'emploi dans 9 régions sur 10 en 2018

(AOF) - En 2018, 208 des 240 régions de l'Union européenne (87%) ont vu leur taux d'emploi augmenter. Le nombre de personnes occupées est resté stable dans 5 régions et a diminué dans 27 autres régions. Le taux de croissance de l'emploi le plus élevé a été enregistré à Malte (+5,7%), devant la Croatie adriatique en Croatie (+4,9%), le Sud en Irlande (+4,7%) et les Marches en Italie (+4,6%).

À l'inverse, le baisse de l'emploi la plus importante a été enregistrée à Mayotte en France (-2,9%), suivie du Nord-Centre (-2,1%) et du Centre méridional (-2%) en Bulgarie ainsi que la région des Monts de la Sainte-Croix en Pologne (-2%).

Dans l'ensemble de l'Union européenne, l'emploi a augmenté de 1,4% en 2018.