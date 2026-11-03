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Unilever vise 1,12 milliard de dollars d'économies dans le cadre de sa réorientation vers les produits ménagers et les soins personnels
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 17:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Économies visant à couvrir les coûts liés à l'accord avec McCormick et aux mesures de rationalisation

* Le nouveau modèle opérationnel regroupe les marchés en six unités de performance

* Unilever réaffirme ses objectifs à moyen terme

(Ajout de détails sur le nouveau modèle opérationnel et de contexte tout au long du document)

Unilever ULVR.L va remanier son modèle opérationnel et réduire ses coûts de 1 milliard d’euros (1,12 milliard de dollars) d’ici fin 2029, a annoncé mardi le groupe, qui se concentre désormais davantage sur les produits d’entretien et les soins personnels après s’être séparé de son activité alimentaire.

Ces économies, qui seront réalisées grâce à une simplification de l’organisation, à une refonte des processus et à des initiatives technologiques, contribueront à faire face aux coûts liés au rapprochement prévu entre l’activité agroalimentaire d’Unilever et McCormick MKC.N , dont la finalisation est attendue d’ici mi-2027.

Le nouveau modèle opérationnel, qui sera progressivement mis en œuvre courant 2027, regroupera les marchés d’Unilever en six unités de performance dirigées par des présidents régionaux, assumant l’entière responsabilité du compte de résultat.

Le propriétaire de marques telles que le savon Dove, la Vaseline, Persil et la mayonnaise Hellmann's a indiqué qu’il présenterait alors ses résultats selon trois catégories: beauté et soins personnels, produits d’entretien et autres.

L'action Unilever, qui se situe pratiquement au même niveau qu'au début de l'année, reculait de 0,6% à 16h17 GMT, suivant la tendance baissière générale du marché boursier londonien.

Sous la direction de son directeur général Fernando Fernandez, promu à la tête de l’entreprise l’année dernière après avoir occupé le poste de directeur financier, Unilever a simplifié son portefeuille afin de se concentrer sur la beauté et les soins personnels plutôt que sur son activité alimentaire, dont la croissance est atone.

Fernandez a conclu un accord en début d’année pour fusionner la division alimentaire avec le fabricant américain d’épices McCormick, après avoir déjà cédé l’activité de crèmes glacées l’année dernière.

RÉAFFIRMATION DES OBJECTIFS

Unilever a réaffirmé ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance annuelle des ventes sous-jacentes de 4 à 6% en valeur, accompagnée d’une croissance en volume d’au moins 2%, et a indiqué qu’il s’attendait à afficher des résultats conformes à ces prévisions en 2027.

La semaine dernière, Unilever a annoncé une croissance de ses ventes sous-jacentes , supérieure aux estimations du marché, portée par une hausse des volumes, mais a mis en garde contre des hausses de prix dues à une flambée des coûts liée à la guerre en Iran.

Unilever organisera mercredi une réunion destinée aux investisseurs afin de présenter les détails de sa stratégie. Les nouvelles nominations à la direction, qui concernent à la fois les fonctions centrales et ses six unités régionales, prendront effet le 1er janvier 2027.

"L’enjeu principal pour l’avenir sera de démontrer que la dynamique récente de la division HPC (produits d'entretien et les soins personnels) est reproductible et généralisée, et de poser les bases des résultats post-Foods", a déclaré Barclays dans une note, ajoutant que le programme d’économies constituait un autre élément positif.

(1 dollar = 0,8937 euro)

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MCCORMIC NON VTG
48,020 USD NYSE -1,66%
UNILEVER
4 858,000 GBX LSE -0,88%
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