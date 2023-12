Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: vers une cession d'Elida Beauty information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Unilever annonce avoir reçu une offre ferme de Yellow Wood Partners pour Elida Beauty, qui comprend plus de 20 marques de beauté et de soins personnels dont Q-Tips, Caress, Timotei et Tigi, et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 0,8 milliard d'euros en 2022.



'Il s'agit d'une nouvelle étape vers l'optimisation de notre portefeuille de Personal Care', explique Fabian Garcia, président d'Unilever Personal Care. 'Notre priorité est d'accélérer la croissance de nos marques puissantes'.



L'offre ferme, dont les conditions financières ne sont pas divulguées, est soumise aux conditions de clôture habituelles, aux exigences réglementaires et aux processus de consultation. L'achèvement des travaux est prévu pour la mi-2024.





