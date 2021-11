Unilever vend sa division de thés à CVC pour 4,5 milliards d'euros

(AOF) - Unilever a signé un accord pour vendre sa division de thés, Ekaterra, au fonds CVC Capital Partners Fund VIII pour 4,5 milliards d'euros, hors dette. L'activité cédée comprend notamment la marque Lipton, et a généré 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Elle exclut en revanche les activités en inde, au Népal et en Indonésie, ainsi que les intérêts d'Unilever dans la coentreprise de thé prêt-à-boire Pepsi Lipton et les activités de distribution associées. L'opération devrait être finalisée d'ici le second semestre 2022.

