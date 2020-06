Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : une enveloppe contre le changement climatique Cercle Finance • 15/06/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé lundi qu'il allait établir un fonds d'investissement d'un milliard d'euros destiné à lutter contre le changement climatique et à protéger les ressources naturelles. Cette enveloppe sera utilisée dans les 10 années à venir pour des projets allant de la restauration de l'environnement au piégeage du carbone, mais aussi de la protection de la vie sauvage à la préservation de l'eau. Le géant anglo-néerlandais de la grande consommation affirme par ailleurs vouloir atteindre la neutralité carbone sur tous ses produits d'ici à 2039. Toutes les formulations de ses produits finis devraient devenir biodégradables avant 2030, précise le groupe, qui compte également mettre en oeuvre des chaînes d'approvisionnement 'zéro déforestation'. Unilever explique qu'il va pouvoir capitaliser sur les initiatives déjà lancées par certaines de ses marques, comme le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre des fermes laitières du glacier Ben & Jerry's.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam -1.82%