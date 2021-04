Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : une acquisition dans les compléments alimentaires Cercle Finance • 27/04/2021 à 11:01









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé hier soir la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition Onnit, un fabricant américain de compléments alimentaires. Onnit propose toute une gamme de produits pour la nutrition sportive, le renforcement de la digestion et la stimulation des défenses immunitaires, mais son produit-vedette est 'Alpha Brain', un supplément favorisant la mémoire, la concentration et les performances mentales, explique Unilever. Le géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante précise qu'Onnit restera basé à Austin (Texas), avec à sa tête son directeur général actuel, Jason Havey. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

Valeurs associées UNILEVER LSE -0.13%