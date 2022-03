Unilever: un rapport dédié aux questions nutritionnelles information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 14:31

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé lundi son intention de publier à l'automne un gigantesque rapport dans lequel seront évaluées les qualités nutritionnelles de ses produits à la lumière de six grands standards existants.



Ces données doivent illustrer les performances - en termes de ventes en volumes et de chiffre d'affaires - de plus de 25.000 références de produits sur plus de 16 marchés comme les Etats-Unis, la France et la Chine, en fonction de leur valeur nutritionnelle.



Ces aliments et boissons seront notés en fonction de six systèmes, dont le Nutri-Score européen et le barème High Fat Salt Sugar (HFSS) utilisé en Grande-Bretagne, mais aussi sur la base des propres critères nutritionnels développés par le groupe, dits 'HNS'.



Le géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante prévoit de compiler toutes ces informations au sein d'un rapport d'activité annuel qui sera rendu public au mois d'octobre.



Unilever précise que ce ce projet est le résultat d'un travail réalisé en collaboration avec l'ONG britannique ShareAction.