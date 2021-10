Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : troisième trimestre porté par les hausses de prix information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Unilever a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le troisième trimestre, essentiellement portée par les hausses de prix, une annonce qui était accueillie favorablement en Bourse. Le groupe anglo-néerlandais, propriétaire entre autres des marques Axe, Knorr ou Lipton, a déclaré ce matin que sa croissance organique avait atteint 2,5% sur le trimestre écoulé. A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à une progression moyenne de l'activité de 2,2%. Si les ventes en volumes ont baissé de 1,5% au cours du trimestre, Unilever a été sauvé par la hausse de ses prix, qui ont grimpé de 4% dans un contexte de remontée de l'inflation. 'Mais le repli des volumes n'est sans doute pas sans rapport avec l'augmentation des prix', juge ce matin un analyste qui suit la valeur. Avec une croissance organique qui atteint 4,4% sur les neuf premiers mois de l'année, Unilever s'est dit bien parti pour atteindre sa prévision d'une croissance annuelle comprise entre 3% à 5%, établie pour le moyen terme. Le géant des produits de grande consommation a maintenu par ailleurs sa prévision d'une marge bénéficiaire inchangée ou presque cette année. Cotée sur Euronext Amsterdam, l'action Unilever gagnait 2,4% en début de séance. Le titre perd encore 8,5% depuis le début de l'année.

