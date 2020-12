Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : teste la semaine de 4 jours en Nouvelle-Zélande Cercle Finance • 01/12/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Unilever va tester une semaine de travail de quatre jours dans ses bureaux de Nouvelle-Zélande, dans une démarche qui pourrait conduire à une adoption plus large à l'avenir dans le groupe. Tous les employés participants seront toujours payés à 100 % de leur salaire tout en travaillant 80 % du temps. Pour faciliter le passage de la semaine de travail de quatre jours, Unilever va former certains de ses employés à sa méthode de gestion de projet 'Agile', qui élimine le travail sans valeur ajoutée et la bureaucratie inutile, a déclaré le groupe. 'Le projet en faveur d'une semaine de travail de quatre jours se développe à la suite du bouleversement des pratiques de travail standard en raison du Covid-19', a déclaré Nick Bangs, directeur général d'Unilever Nouvelle-Zélande. Unilever travaillera avec l'école de commerce de l'Université de technologie de Sydney pour mesurer les résultats qualitatifs de l'essai, qui se déroulera de décembre 2020 à décembre 2021. Bien que l'essai soit limité à la Nouvelle-Zélande à ce stade, Unilever a déclaré qu'il explorerait ses implications à une échelle plus large. Il est à noter qu'Unilever ne compte que 81 employés en Nouvelle-Zélande.

Valeurs associées UNILEVER LSE +1.73%