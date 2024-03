Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: séparation de l'activité Ice Cream information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 08:41









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé aujourd'hui des mesures visant à accélérer son plan d'action pour la croissance grâce à la séparation de l'activité Ice Cream.



Ice Cream a un modèle d'exploitation très différent et, par conséquent, le conseil d'administration a décidé que la séparation d'Ice Cream sert au mieux la croissance future d'Ice Cream et d'Unilever.



' Après la séparation, Unilever deviendra une entreprise plus simple et plus ciblée, exploitant quatre groupes d'affaires dans les domaines de la beauté et du bien-être, des soins personnels, des soins à domicile et de la nutrition ' indique le groupe.



' La séparation d'Ice Cream aidera la direction d'Unilever à accélérer la mise en oeuvre de son GAP, annoncé en octobre 2023, qui vise à faire moins de choses, mieux, avec un impact plus important pour stimuler une croissance constante et plus forte du chiffre d'affaires, améliorer la productivité et la simplicité, et renforcer la culture de performance d'Unilever ' rajoute la direction.



Unilever a l'intention également de lancer un programme complet de productivité. Le programme de productivité devrait permettre de réaliser des économies totales d'environ 800 millions d'euros au cours des trois prochaines années.





Valeurs associées UNILEVER LSE +3.67%