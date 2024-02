Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: résultats en ligne, mais les marges rassurent information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Unilever a fait état jeudi d'une croissance organique un peu moins bonne que prévu au quatrième trimestre, mais la bonne tenue de ses marges semblait rassurer les investisseurs.



Le géant anglo-néerlandais des produits de consommation a indiqué que la croissance organique de ses ventes avait atteint 4,7% sur les trois derniers mois de 2023, une progression inférieure au consensus qui visait 5%.



Cette croissance a été essentiellement le fruit de la progression de ses prix de ventes (+2,8%) tandis que les volumes ont augmenté de 1,8%.



Mais sa marge opérationnelle courante s'est améliorée de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 16,7% sur l'ensemble de l'exercice 2023, dépassant ainsi les projections des analystes (16,5%).



Grâce à ses mesures de productivité et à la normalisation de l'inflation, le propriétaire des soupes Knorr, des savons Dove ou encore des glaces Ben & Jerry's affirme par ailleurs prévoir une nouvelle amélioration 'modeste' de sa marge d'exploitation cette année, avec une croissance organique attendue entre 3% et 5%.



L'entreprise compte par ailleurs lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros dans le courant du deuxième trimestre.



Suite à ces annonces, le titre progressait de 2,7% jeudi matin, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.





Valeurs associées UNILEVER LSE +2.86%