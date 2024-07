Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: résultat meilleur que prévu au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Unilever a fait état jeudi d'un profit supérieur aux attentes au deuxième trimestre, le groupe de produits de grande consommation ayant profité de la vigueur de ses marques les plus puissantes comme Dove ou Magnum.



Le groupe anglo-néerlandais a fait état d'une croissance organique de 4,1% durant le trimestre, alors que les analystes prévoyaient un chiffre de 4,4%.



Mais son résultat opérationnel courant a bondi de 17% sur un an pour atteindre 6,1 milliards d'euros, alors que le consensus ne visait que 5,4 milliards d'euros.



Sa marge d'exploitation courante a, quant à elle, progressé de 2,5 points de pourcentage pour s'établir à 19,6%.



Suite à ces performances, Unilever dit toujours tabler sur une croissance organique allant de 3% à 5% cette année, avec une marge opérationnelle courante attendue à 'au moins 18%'.



L'action Unilever grimpait de plus de 5% en Bourse de Londres en matinée, signant la plus forte hausse de l'indice FTSE 100.





Valeurs associées UNILEVER 4 629,50 GBX LSE +5,29%