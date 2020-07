Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : recul des ventes du semestre de -0,1% Cercle Finance • 23/07/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - Annoncés ce matin, les résultats semestriels du groupe Unilever sont marqués par une baisse de -0,1% des ventes sous-jacentes, avec un recul des volumes de l'ordre de -0,3%. En ligne avec les objectifs du groupe, le free cash flow augmente pour sa part de 1,3 milliard d'euros, porté ainsi à 2,9 milliards d'euros. Sur le seul dernier trimestre, le dividende est maintenu à 0,4104 euro par action, pour des ventes sous-jacentes en baisse de -0,3%. 'Les performances durant la première moitié de l'année ont montré la véritable solidité d'Unilever. Nous avons apporté la preuve de la résilience de notre activité', commente le CEO du groupe, Alan Jope.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam +7.60%