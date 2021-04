Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : rachats d'actions et résultats dopent le titre Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - Unilever flambe en Bourse ce jeudi après avoir annoncé des chiffres de premier trimestre supérieurs aux attentes et lancé un vaste programme de rachat d'actions. Le géant européen de la consommation courante prend la tête de l'indice STOXX Europe 50 avec un gain de plus de 3%, ce qui lui permet de limiter son repli depuis le début de l'année à environ 4%. Le groupe anglo-néerlandais a annoncé ce matin qu'il démarrerait à compter du mois prochain un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à trois milliards d'euros, avec l'objectif de le finaliser d'ici à la fin de l'année. 'Ce programme de rachat d'actions (...) représente une surprise, en tout cas pour nous, et constitue une nouvelle bienvenue après des années de déclin de la rentabilité des capitaux investis (ROCE)', commentent les analystes de RBC. 'On dirait que les priorités en termes d'allocation du capital vont de nouveau dans la bonne voie du point de vue des actionnaires', se félicite le broker canadien. Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation a par ailleurs dépassé les attentes du marché en dévoilant une croissance organique de 5,7% du chiffre d'affaires au premier trimestre. Le propriétaire des glaces Magnum et de la mayonnaise Hellmann's précise que sa croissance a été largement alimentée par la vigueur de son activité d'alimentation et de boisson, qui a signé une croissance interne de 9,8% sur les trois premiers mois de l'année.

Valeurs associées UNILEVER LSE +3.07%