Unilever : rachat de la marque Paula's Choice

14/06/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour l'acquisition de la marque leader de soins de la peau Paula's Choice auprès de TA Associates. Paula's Choice est un pionnier des produits scientifiques et du commerce électronique direct au consommateur (DTC). Vasiliki Petrou, CEO Prestige d'Unilever, a déclaré : ' Nous sommes ravis que Paula's Choice rejoigne notre famille Unilever Prestige. Paula's Choice est une véritable pionnière dans l'espace numérique de la beauté. Nous avons hâte de présenter la marque et ses produits emblématiques à un public encore plus large.

Valeurs associées UNILEVER LSE +0.51%