Unilever: prévisions relevées après un 'solide' trimestre

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé jeudi avoir relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir signé un 'solide' début d'exercice, marqué par des performances supérieures aux attentes du marché.



Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation a indiqué ce matin qu'il prévoyait désormais une croissance de ses ventes sous-jacentes dans le haut sa fourchette de 3% à 5% jusqu'ici visée pour 2023.



Pour son premier trimestre, le groupe a fait état d'une accélération de la croissance organique de ses ventes, qui s'est établie à 10,5%, alors que les analystes prévoyaient une hausse de seulement 7,2%.



Dans son communiqué, le fabricant de la moutarde Amora et des déodorants Axe explique avoir surtout profité de la hausse de 10,7% de ses prix, destinée à compenser la montée des tensions inflationnistes.



Unilever, qui s'attend à ce que ses prix restent élevés au premier semestre avant un ralentissement prévu dans la seconde moitié de l'année, a déclaré s'attendre à une marge d'exploitation de 16% au premier semestre.



Dans une note de réaction diffusée dans la matinée, les analystes de RBC saluaient ces performances, notant tout particulièrement l'intention manifestée par le groupe 'd'investir dans ses marques'.



A la Bourse de Londres, l'action Unilever prenait 1,4% jeudi matin suite à la publication de ces chiffres.





