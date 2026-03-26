Unilever poursuivi pour diffamation par le président évincé du conseil d'administration de Ben & Jerry's

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Unilever ULVR.L et son unité de crèmes glacées Magnum MICCT.AS , récemment scindée, ont été poursuivis pour diffamation jeudi par Anuradha Mittal, qui a été évincée en décembre de la présidence du conseil indépendant de Ben & Jerry.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, Anuradha Mittal accuse les deux défendeurs d'avoir mené une campagne visant à la "vilipender, la dénigrer et l'intimider" après avoir été contrariée par son soutien public aux droits des Palestiniens et au cessez-le-feu à Gaza.