Unilever: plusieurs marques partenaires de l'Euro 2024

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mercredi qu'une dizaine de ses marques sponsoriseraient l'Euro de football, qui se tiendra l'été prochain en Allemagne.



Le géant des produits de consommation courante indique que plusieurs de ses marques alimentaires dont Hellmann's, Calve, Knorr, Colman's, Amora et The Vegetarian Butcher seront partenaires de l'événement.



Du côté des marques de cosmétiques, Rexona, Dove Men+Care, Axe, Radox and Dusch Das seront également sponsors officiels de la compétition.



Unilever explique vouloir bénéficier de l'audience gigantesque de ce tournoi, qui devrait attirer quelque cinq milliards de spectateurs lors des 51 rencontres prévues.





