Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : pénalisé par des propos de broker Cercle Finance • 05/02/2021 à 13:06









(CercleFinance.com) - Unilever recule de plus de 1% à Londres, sur fond de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' avec un objectif de cours ramené de 4000 à 3700 pence, sur le titre du géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante. 'Les gains de parts ne se traduisent pas par une performance opérationnelle supérieure', estime le broker, qui 'voit des menaces sur les marges au premier semestre et un espace limité pour une accélération de la croissance des ventes sous-jacentes peser sur l'action'.

Valeurs associées UNILEVER LSE -0.68%