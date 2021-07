Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : partenariat avec Arzeda dans les enzymes Cercle Finance • 13/07/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec Arzeda, une entreprise américaine qu'il a chargée de développer des enzymes conçus par intelligence artificielle. En vertu de cet accord de trois ans, la société basée à Seattle va devoir découvrir, pour le compte du géant des produits de consommation, de nouveaux enzymes susceptibles d'améliorer la durabilité et les performances de ses lessives et de ses produits d'entretien. Le groupe anglo-néerlandais explique qu'il compte utiliser ces nouveautés, qui pourraient aboutir à une division par deux du nombre d'ingrédients utilisés, dans le cadre de la fabrication des produits OMO (Persil), Sunlight et Surf.

