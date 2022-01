Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Unilever: organisation simplifiée, cinq pôles créés information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 11:11

(CercleFinance.com) - Unilever a présenté mardi un projet visant à simplifier son organisation en vue d'adopter un mode d'organisation davantage focalisé sur ses activités.



Le géant des produits de grande consommation, dont les activités sont actuellement organisées en mode 'matriciel', a annoncé qu'il prévoyait se réorganiser en cinq pôles.



Chacune de ces branches (beauté et bien-être, hygiène personnelle, entretien de la maison, nutrition et crèmes glacées) sera désormais responsable de la mise en oeuvre de sa stratégie, de sa croissance et de ses résultats, précise le groupe dans un communiqué.



'Notre nouveau modèle organisationnel a été développé au cours de l'année écoulée avec l'objectif de poursuivre le redressement constaté au niveau des performances de nos activités', a expliqué le directeur général, Alan Jope.



Cette nouvelle structure, qui entrera en vigueur le 1er avril, va se traduire par la suppression d'environ 15% des postes de cadres supérieurs et de 5% des effectifs de cadres les plus jeunes.



Au total, ce sont environ 1500 postes qui devraient être touchés.



Unilever, qui cherche à se recentrer sur ses activités à forte croissance, a récemment manifesté son intérêt pour la branche de santé grand public de GlaxoSmithKline, une opération qui a été accueillie avec un certain scepticisme par le marché.