Unilever: Oddo réitère sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 11:08

(CercleFinance.com) - Oddo conserve son avis Surperformance et son objectif de cours de 58E sur le titre Unilever.



' La croissance reste la priorité du groupe ', relève l'analyste pour qui ' le message est clair sur la hausse des investissements en marketing, en R&D et en Capex (en % du CA) '.



Pour Oddo, la nouvelle organisation est désormais ' bien en place : chaque division a des objectifs clairs et l'autonomie opérationnelle dont elles disposent devraient être un gain d'agilité et surtout d'engagement dans la réalisation de leurs objectifs '.



' Les objectifs 2022 sont confirmés avec une croissance organique > 8% avec un effet volumes plus négatif que sur 9M22 et une MOP courante autour de 16% ', ajoute l'analyste.



Sur 2023, si le management n'a pas donné ' de guidance ', note Oddo ' il a rappelé qu'il continue d'anticiper une progression de la MOP courante sur 2023 et 2024. '



' Au-delà de 2023, l'objectif est de générer une croissance organique dans le haut de fourchette de 3%-5% avec un effet volumes autour de 2%. '



Des objectifs en ligne avec les attentes d'Oddo et qui devraient soutenir un modèle de croissance de BPA ' de 7% à 8% par an '.