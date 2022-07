Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: objectif de croissance relevé pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Unilever gagne 2% à Londres, ayant indiqué tabler désormais sur une croissance sous-jacente de ses ventes supérieure à sa fourchette-cible de 4,5-6,5% en 2022, croissance 'tirée par les prix avec une pression supplémentaire sur les volumes'.



Néanmoins, en raison de ses investissements, le groupe de produits de consommation courante déclare viser une marge opérationnelle sous-jacente pour l'ensemble de l'année à 16%, soit la borne basse de sa fourchette-cible de 16-17%.



Sur son premier semestre, toujours en sous-jacent, Unilever a réalisé un BPA en hausse de 1% et une marge opérationnelle de 17%, en repli de 1,8 point en raison de l'inflation des coûts des intrants, pour une croissance des ventes de 8,1% portée par un effet prix de 9,8%.





Valeurs associées UNILEVER LSE +2.26%