Unilever : nouvelle hausse du titre après les bons résultats

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse ce matin après l'annonce de ses résultats. Unilever a publié au titre de l'année 2019 un BPA sous-jacent en hausse de 8,1% à 2,55 euros, battant de trois centimes le consensus de marché, et une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 50 points de base à 19,1%. Liberum indique également que l'EBIT sous-jacente est en ligne avec le consensus. Le géant de biens de consommation courante (Axe, Cif, Dove, Lipton...) a réalisé un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros, en croissance de 2% en publié et de 2,9% en sous-jacent (+1,2% en volume et +1,6% en prix). Suite à cette annonce, Liberum confirme son conseil à l'achat et son objectif de 5100p. Liberum estime que le groupe a enregistré un ralentissement de la croissance organique des ventes au 4ème trimestre 2019 à 1,5% en raison du ralentissement en Asie du Sud et en Afrique de l'Ouest. Pour 2020, Unilever vise, toujours en sous-jacent, une croissance de son chiffre d'affaires 'dans la moitié basse de sa fourchette cible pluriannuelle de 3 à 5%' et continue de prévoir une amélioration de sa marge opérationnelle. Selon les estimations de Liberum, Unilever se négocient avec une légère décote par rapport aux autres valeurs du secteur européen de la consommation comme Staples. Les actions offrent un rendement 2020 de 5,1% et un rendement de dividende de 3,4%. ' Nous sommes heureux de voir des progrès sur la stratégie de cession de certaines activités d'Unilever dans le cadre d'un examen stratégique de ses activités mondiales pour le thé ' indique le bureau d'analyses.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam +0.65%