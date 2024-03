Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: nouveau président pour la division nutrition information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Unilever fait part de la nomination de Heiko Schipper au poste de président de sa division nutrition qui comprend notamment Knorr et Hellmann's. Il rejoindra le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante et son équipe de direction le 1er mai.



Actuellement président de Bayer Consumer Health, Heiko Schipper possède une vaste expérience et une feuille de route réussie dans l'industrie mondiale de l'alimentation et de la nutrition. Il a rejoint Bayer en 2018 après une première partie de carrière chez Nestlé.





Valeurs associées UNILEVER LSE +0.66%