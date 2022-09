Unilever: Morgan Stanley relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 16:18

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a renouvelé jeudi sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre Unilever, tout en rehaussant son objectif de cours de 3.800 à 4.000 pence.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier s'interroge sur les raisons qui poussent les investisseurs à privilégier de plus en plus le titre du géant anglo-néerlandais au sein du secteur de l'alimentation et de la grande consommation.



Avec un PER à horizon 2023 qui évolue désormais autour de 17x, le titre s'est revalorisé de telle manière qu'il se traite aujourd'hui sur les mêmes multiples que Reckitt, fait valoir l'analyste, ce qui lui laisse penser que le scénario d'un redressement de l'activité est bien intégré dans les cours.



Morgan Stanley reconnaît toutefois percevoir un potentiel haussier additionnel de plus de 20%, qui permettrait de ramener sa valorisation en ligne avec celle de Nestlé, en cas de réinvestissements réussis dans les marques du groupe, une stratégie qui pourrait selon lui porter ses fruits.



Dans son étude, le professionnel explique qu'il préfère attendre des preuves évidentes de cette renaissance au niveau des indicateurs avant de se montrer plus positif sur la valeur.



Quant au scénario d'un démantèlement du groupe, Morgan Stanley juge cette hypothèse beaucoup moins séduisante aujourd'hui au vu de la disparition des synergies et du risque d'exécution qu'il comporte.