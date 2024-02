Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: le titre recule, MS juge le rebond exagéré information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - L'action Unilever accuse la plus forte baisse de l'indice AEX mardi sur Euronext Amsterdam alors que Morgan Stanley juge le récent redressement boursier exagéré.



Suite à son rebond des dernières semaines, le titre se traite désormais sur la base d'un PER 2024 de 17,6x, soit une légère prime par rapport au reste du secteur de la consommation essentielle, qui se négocie à 17,4x les bénéfices, fait remarquer l'analyste.



Un phénomène injustifié, selon l'intermédiaire, au vu du faible taux de conversion du résultat en cash affiché par le groupe anglo-néerlandais de produits de grande consommation et de sa forte exposition aux marchés émergents.



Morgan Stanley abaisse en conséquence sa recommandation sur la valeur de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 4100 à 3775 pence.



Suite à ces commentaires, Univeler lâchait plus de 2,1% mardi après-midi, à comparer avec un repli de seulement pour l'AEX.





Valeurs associées UNILEVER LSE -2.28%