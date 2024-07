Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: Le titre monte, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de Londres après un gain de près de 6% hier après l'annonce des résultats du 1er semestre. Le titre profite aujourd'hui de l'analyse positive de Deutsche Bank.



Les analystes de Deutsche Bank réaffirment leur recommandation 'achat' sur Unilever avec un objectif de cours porté de 4600 à 5000 pence, soulignant que le groupe de produits de consommation courante a dépassé de manière significative les prévisions du marché au premier semestre.



'Les marges brutes sont en cours de reconstruction, mais l'entreprise n'en est qu'au début de sa restructuration et nous voyons une opportunité pour le multiple de valorisation d'avancer à mesure qu'elle génère une croissance du BPA plus élevée', juge le broker.





Valeurs associées UNILEVER 4 733,00 GBX LSE +1,33%