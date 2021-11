Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever :le titre en hausse,un analyste confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à la Bourse de Londres. Oddo confirme son conseil à Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 58 E. ' Nous continuons de penser que la décote (>30%) dont Unilever souffre par rapport à des pairs tels que P&G ou Nestlé est liée au moindre degré de concentration stratégique du portefeuille ' indique l'analyste. Unilever a annoncé avoir passé un accord avec CVC Capital Partners pour la cession de ekaterra. Oddo estime que la sortie des activités de thé va réduire le degré de distraction (opérationnelle et stratégique) et soutenir le redressement des multiples de valorisation du groupe. ' Selon nos estimations, l'impact dilutif sera limité à 1% sur les BPA du groupe en année en intégrant un retour de cash via un sharebuyback ' indique le bureau d'analyses. ' Unilever est certes leader mondial du thé avec des marques emblématique comme Lipton. Mais cette activité a été confrontée depuis 20 ans à 2 failles ; le management n'a jamais su trouver le chemin de la premiumisation/différenciation et surtout, le thé est surtout à appréhender comme une boisson en concurrence avec d'autres (café, soda, eau, energy drinks) ' rajoute Oddo.

Valeurs associées UNILEVER LSE +0.67%