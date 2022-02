Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: le titre avance, RBC se dit plus confiant information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le titre Unilever s'inscrit en légère hausse mardi matin à la Bourse de Londres, bénéficiant d'un relèvement de recommandation des analystes de RBC.



La banque canadienne a porté son opinion sur le géant des produits de grande consommation à 'performance de secteur' contre 'sous-performance' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 3400 à 3600 pence.



Dans une note publiée dans la matinée, RBC estime que le groupe anglo-néerlandais a récemment pêché par sa confiance excessive et par un manque d'humilité, mais juge que les choses pourraient bientôt changer.



L'intermédiaire dit en effet retenir quelques développements 'intéressants', comme la récente réorganisation de la structure de l'entreprise ou l'entrée au capital du fonds activiste Trian.



Vers 10h30 (heure de Londres), l'action Unilever grappillait 0,2%. Le titre n'accuse plus qu'une baisse de 2% depuis le début de l'année.





Valeurs associées UNILEVER LSE +0.12%