Cercle Finance • 22/10/2020 à 10:10

Unilever : la croissance s'accélère au troisième trimestre









(CercleFinance.com) - Unilever, le quatrième groupe mondial de produits alimentaires et de biens de consommation, a dépassé les prévisions avec une augmentation de 4,4% des ventes au troisième trimestre. Le fabricant du savon Dove et du thé Lipton a déclaré que la croissance s'était accélérée par rapport au deuxième trimestre, grâce aux produits d'hygiène des mains et de la maison et au secteur alimentaire. Le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation a déclaré que le volume a augmenté de 3,9 %, tandis que les prix ont progressé de 0,5 %. Son activité de commerce électronique a augmenté de 76% au cours du dernier trimestre. 'L'environnement dans lequel nous opérons restera imprévisible à court terme, nous continuerons donc à maintenir la rapidité de nos décisions', a déclaré le DG Alan Jope. 'Notre objectif reste la croissance basée sur le volume, la réalisation de bénéfices et le flux de trésorerie disponible', a rajouté Alan Jope. Unilever a déclaré qu'il continue à faire avancer son programme de changement stratégique après que les propositions visant à simplifier la structure juridique aient reçu le soutien des actionnaires.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam +0.47%