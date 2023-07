Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Unilever: Ian Meakins remplace Nils Andersen à la présidence information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 14:41

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé vendredi la nomination d'Ian Meakins à la présidence de son conseil d'administration, en remplacement de Nils Andersen qui quittera ses fonctions le 1er décembre 2023 après neuf ans de mandat.



Ian Meakins, qui préside déjà les conseil d'administration de Compass et de Rexel, avait été - entre 2009 et 2016 - le directeur général de Wolseley (devenu Ferguson), un spécialiste des équipements de chauffage et de plomberie.



Il est également passé par Diageo, Bain & Company et Procter & Gamble.



Cette nomination intervient alors que le nouveau directeur général, Hein Schumacher, vient tout juste de prendre ses fonctions, et que Graeme Pitkethly, son directeur financier, prévoit de quitter le groupe d'ici à la fin mai 2024.



'Mais une refonte en profondeur de la direction du groupe est en fin de compte ce dont Unilever a besoin, compte tenu des préoccupations que nous avons pu exprimer concernant sa culture d'entreprise', réagissent les analystes de RBC.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre avançait de plus de 0,7% vendredi après cette nomination.