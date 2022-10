Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: hausse de 17,8% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 10:08









(CercleFinance.com) - Unilever publie un chiffre d'affaires de 15,8 MdsE au titre du 3e trimestre, en hausse de 17,8% par rapport à la même période un an plus tôt (ou +10,6% en croissance sous-jacente).



L'activité progresse dans chacune de ses divisions, que ce soit en Beauty & Wellbeing (+24,4%), Personal Care (+20%), Home Care (+22%), Nutrition (+4,8%) et Ice Cream (+20,8%).



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 45,6 MdsE, en hausse de 16,1% (ou +8,9% en croissance sous-jacente).



'Les prix élevés nous permettent de continuer à générer des investissements accrus derrière notre marques. Notre organisation est désormais mieux structurée pour assurer une croissance constante grâce à une approche plus simple', explique Alan Jope, le directeur général.



'Les perspectives macroéconomiques mondiales restent mitigées et nous nous attendons à ce que les défis d'une inflation élevée persistent en 2023. La réalisation d'une croissance constante reste notre première priorité', poursuit-il.



Dans ces conditions, Unilever confirme le versement d'un acompte sur le dividende trimestriel de 0,4268 euro/action.



Pour l'ensemble de l'exercice, Unilever anticipe une croissance sous-jacente de ses ventes supérieure à 8 %,





