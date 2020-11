Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : fixe de nouveaux objectifs pour ses produits Cercle Finance • 18/11/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé un nouvel objectif annuel de ventes mondiales de 1 milliard d'euros pour la viande et les substituts laitiers d'origine végétale, au cours des cinq à sept prochaines années. La croissance sera tirée par le lancement de The Vegetarian Butcher ainsi que par l'augmentation des alternatives végétaliennes de marques telles que Hellmann's, Magnum et Wall's. Cet objectif s'inscrit dans le cadre de l'ambition 'Future Foods' d'Unilever, lancée aujourd'hui à l'échelle mondiale avec deux objectifs clés : aider les gens à passer à une alimentation plus saine et contribuer à réduire l'impact environnemental de la chaîne alimentaire mondiale. Unilever s'est également engagé à réduire de moitié les déchets alimentaires au niveau mondial d'ici 2025, soit cinq ans plus tôt que l'engagement précédent. Le groupe souhaite également doubler d'ici 2025 le nombre de produits offrant une nutrition positive dans le monde entier - définis comme des produits contenant des quantités importantes de légumes, de fruits, de protéines ou de micronutriments tels que les vitamines, le zinc, le fer et l'iode. Il va aussi continuer à réduire les niveaux de calories, de sel et de sucre dans tous les produits.

