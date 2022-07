Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: finalise la cession d'ekaterra pour 4,5 MdsE information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 16:48









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la vente de ekaterra, son activité thé, au CVC Capital Partners Fund VIII.



L'accord entre les deux sociétés avait été conclu en novembre 2021 et prévoyait la vente d'ekaterra pour 4,5 MdsE. Unilever et CVC avaient conclu un accord pour la vente d'ekaterra en novembre 2021, pour 4,5 milliards d'euros. Celle-ci devrait être conclut au cours du second semestre.



Unilever précise que la transaction exclut les activités de thé d'Unilever en Inde, au Népal et en Indonésie ainsi que les intérêts d'Unilever dans les coentreprises de thé prêt-à-boire Pepsi Lipton et les activités de distribution associées.





Valeurs associées UNILEVER LSE +2.11%