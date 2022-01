Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: entouré pour une rumeur d'entrée d'un activiste information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Unilever grimpe de près de 7% à Londres, au lendemain d'un article du FT, citant plusieurs sources non divulguées, selon lequel Nelson Peltz aurait constitué, via Trian Fund Management LLP, une participation dans le géant des produits de consommation courante.



Selon Oddo, l'arrivée d'un activiste pourrait sortir le groupe du statu quo et l'amener à 'choisir sa bataille (Food, Home care, personal care) plutôt que d'attendre que des opportunités d'acquisitions amicales se présentent pour enfin poser un choix'.



'L'activisme peut être une source de déstabilisation voire de distraction. Mais en l'occurrence, il est crédible de considérer qu'il serait constructif dans le cas d'Unilever', poursuit l'analyste qui reste à 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours laissé à 58 euros.





Valeurs associées UNILEVER LSE +6.23%