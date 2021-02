Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : en recul après ses résultats pour 2020 Cercle Finance • 04/02/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Unilever perd plus de 4% à Londres, dans le sillage de la présentation d'un BPA sous-jacent en repli de 2,4% à 2,48 euros au titre de 2020, avec une marge opérationnelle sous-jacente en diminution de 60 points de base à 18,5%. A 50,7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du géant des produits de consommation courante a diminué de 2,4% en données brutes, mais avec La croissance sous-jacente des ventes de 1,9%, composée d'un effet volume de 1,6% et d'un effet prix de 0,3%. 'Bien que la volatilité et l'imprévisibilité se poursuivront tout au long de 2021, nous commençons l'année en bonne forme et sommes confiants dans notre capacité à nous adapter à un environnement en évolution rapide', commente le directeur général Alan Jope.

Valeurs associées UNILEVER LSE -4.64%