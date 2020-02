Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : en hausse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 03/02/2020 à 15:31









(CercleFinance.com) - Le titre Unilever avance de +1,1% ce lundi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci. 'Le quatrième trimestre s'est passé sur un rythme modeste (...). Nous pensons que l'amélioration aux États-Unis, au Brésil et en Argentine est conforme à notre vision du marché pour l'exercice, mais nous continuons à nous attendre à une année surchargée', estime le broker. Jefferies revoit ainsi à la hausse son objectif de cours sur la valeur, passant de 59 à 60 euros.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam +0.57%