Unilever : en hausse avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Unilever gagne 1,8% à Amsterdam, sur fond de propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante, avec un objectif de cours ajusté de 53,5 à 52,5 euros. 'Le deuxième trimestre ne devrait pas être beau et l'ensemble de l'exercice 2020 devrait être proche de la stabilité, mais il y a beaucoup de valeur sur la table ici, pour ceux qui sont préparés à être patients', juge le broker dans sa note de recherche.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam +1.71%