UNILEVER en finit avec son siège néerlandais

(AOF) - Unilever a confirmé son intention d'unifier sa structure juridique, actuellement à deux têtes. Le siège aux Pays-Bas est supprimé au profit de celui du Royaume-Uni. Cette modification devrait faciliter les rachats d'actions et fluidifier la gouvernance. Le géant néerlando-britannique restera côté à Amsterdam, Londres et New York. Il assure que cette opération n'aura impact sur ses activités ni sur ses effectifs aux Pays-Bas comme au Royaume-Uni. Le groupe a cependant précisé que cette unification rendait plus facile le projet de vente de son activité de thé.

