Unilever : en berne après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Unilever lâche 4% à Londres, après la publication par le groupe de produits de consommation courante d'un bénéfice sous-jacent par action en baisse de 2% au titre du premier semestre 2021, incluant un impact négatif de 6,3% des devises. Sa marge opérationnelle sous-jacente s'est tassée de 100 points de base à 18,8%, avec l'investissement pour les marques et l'inflation des coûts des intrants, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 0,3% avec une croissance sous-jacente des ventes de 5,4%. 'La croissance compétitive est notre priorité, et nous sommes convaincus que nous réaliserons une croissance sous-jacente des ventes en 2021 bien dans notre cadre pluriannuel de 3 à 5%', affirme son CEO Alan Jope.

