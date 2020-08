Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : en baisse, mais un broker remonte sa cible Cercle Finance • 17/08/2020 à 14:26









(CercleFinance.com) - Le titre Unilever recule ce lundi de -0,5%, même si l'analyste Credit Suisse annonce revoir légèrement à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 54 à 55 euros. Le broker confirme également sa recommandation 'Surperformance' sur la valeur. 'Malgré les distorsions liées au Covid-19,nous voyons des signes d'amélioration de la compétitivité. (...) Nous revoyons à la hausse de 2% notre objectif de cours pour refléter des perspectives de croissance à moyen terme légèrement meilleures', indique Credit Suisse.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam -0.55%