Unilever discute avec McCormick d'une cession de son activité alimentaire

Unilever ULVR.L a déclaré vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company MKC.N en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements Knorr.

Le géant britannique de la distribution a indiqué avoir reçu une offre spontanée pour cette activité. Les entreprises ont précisé, dans des communiqués distincts, qu’il n’y avait aucune certitude qu’un accord serait conclu.

Un éventuel accord regrouperait sous une même entité des marques populaires d’Unilever comme Coleman et Marmite, ainsi que la sauce piquante Cholula, détenue par McCormick, basée dans le Maryland.

Ces discussions interviennent quelques mois après la scission par Unilever de son activité de crèmes glacées, Magnum Ice Cream Company MICCT.AS , dans le cadre d’un recentrage vers des catégories à plus forte rentabilité, telles que les soins personnels et la beauté.

L’activité alimentaire d’Unilever a représenté environ un quart de son chiffre d’affaires total en 2025, avec plus de 12,9 milliards d’euros, tandis que ses activités de soins personnels et de beauté en ont représenté plus de la moitié.

(Rédigé par Prerna Bedi, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)