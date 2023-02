Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: diminution de 2% du BPA sous-jacent en 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 09:37









(CercleFinance.com) - Unilever publie au titre de l'année écoulée, un BPA sous-jacent en diminution de 2,1% à 2,57 euros et une marge d'exploitation sous-jacente en retrait de 230 points de base à 16,1%, baisse due à l'inflation des coûts des intrants.



Le chiffre d'affaires du groupe de produits de consommation courante a progressé de 14,5% à 60,1 milliards d'euros, dont une croissance des ventes sous-jacentes accélérée à +9%, une hausse des prix de 11,3% ayant largement compensé une baisse des volumes de 2,1%.



Pour 2023, Unilever s'attend à une croissance sous-jacente des ventes 'au moins dans la moitié supérieure de sa fourchette pluriannuelle de 3 à 5%, mais seulement à une 'amélioration modeste de la marge opérationnelle sous-jacente'.





